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В Астане мужчина c оружием взял в заложники сотрудников банка и требует раздать деньги бедным

18 июня 2023 11:17
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В Астане, Казахстан, в отделении банка Kaspi Bank заперся вооруженный мужчина и захватил заложников, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в своем Telegram-канале, передает РИА Новости. 

Неизвестный закрылся в помещении банка наряду с несколькими сотрудниками. С захватчиком ведут диалог спецпереговорщики. По предварительным данным, в числе заложников находится около семи человек. При этом информация о том, что на захватчике надет полицейский бронежилет, не подтвердилась. На месте происшествия работают сотрудники спецотряда «Арлан», однако бойцы пока не задействованы в спецоперации. 

Органы правопорядка настоятельно рекомендуют гражданам руководствоваться только данными из официальных источников и не заниматься распространением неподтвержденных сведений в СМИ. По информации Kaspi Bank, в захваченном подразделении нет клиентов банка, только его сотрудники. 

По непроверенным сообщениям некоторых казахстанских СМИ, захватчик с пистолетом потребовал перевести все активы банка в фонд, оказывающий помощь детям-инвалидам, бедным и нуждающимся. Он определил трехчасовой срок для исполнения требований и пригрозил убить заложников. В плену остаются семь женщин и охранник.

# ЧП

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