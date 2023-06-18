В Астане мужчина c оружием взял в заложники сотрудников банка и требует раздать деньги бедным

В Астане, Казахстан, в отделении банка Kaspi Bank заперся вооруженный мужчина и захватил заложников, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Неизвестный закрылся в помещении банка наряду с несколькими сотрудниками. С захватчиком ведут диалог спецпереговорщики. По предварительным данным, в числе заложников находится около семи человек. При этом информация о том, что на захватчике надет полицейский бронежилет, не подтвердилась. На месте происшествия работают сотрудники спецотряда «Арлан», однако бойцы пока не задействованы в спецоперации.

Органы правопорядка настоятельно рекомендуют гражданам руководствоваться только данными из официальных источников и не заниматься распространением неподтвержденных сведений в СМИ. По информации Kaspi Bank, в захваченном подразделении нет клиентов банка, только его сотрудники.

По непроверенным сообщениям некоторых казахстанских СМИ, захватчик с пистолетом потребовал перевести все активы банка в фонд, оказывающий помощь детям-инвалидам, бедным и нуждающимся. Он определил трехчасовой срок для исполнения требований и пригрозил убить заложников. В плену остаются семь женщин и охранник.