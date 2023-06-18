Республиканцы в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США выступают с инициативой сокращения более чем на 2,5 миллиарда долларов затрат Пентагона на выпуск ракет для Украины. Об этом сообщает Politico, пишет РИА Новости.

Они выражают беспокойство по поводу недостатка реалистичных оценок расходов и продолжающихся многолетних заказов на покупку без ясного представления о затратах на каждую программу и производственных мощностях. Вместо этого законодатели советуют направить средства на усовершенствование военной подготовки, технического обслуживания и изучения новых технологий.

В то же время Пентагон пытается вооружить Украину и приготовиться к потенциальному конфликту с Китаем. Прошлой весной Россия выразила ноту по поводу поставки оружия в Украину, отметив, что такие грузы становятся законной целью для российских военных. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что США и их союзники принимают непосредственное участие в конфликте, предоставляя оружие и обучение в нескольких странах, включая Великобританию, Германию и Италию.