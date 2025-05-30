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В Германии и соседних странах из-за сбоя онлайн-карты стали показывать перекрытия автомагистралей

30 мая 2025 06:49
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Пользователи онлайн-карт в Германии и соседних странах пришли в замешательство. Сервис стал показывать массовые перекрытия автобанов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии и соседних странах из-за сбоя онлайн-карты стали показывать перекрытия автомагистралей-2

При этом реальная ситуация на дорогах остается обычной. Причина сбоя пока не установлена. К слову, это не первый случай, когда сервис вводит пользователей в заблуждение. Несколько недель назад онлайн-карты ошибочно указывали, что тоннели в одном из регионов ФРГ закрыты. Полиции пришлось пояснять, что это была ошибка.

# Новости Германии

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