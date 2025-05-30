В Германии и соседних странах из-за сбоя онлайн-карты стали показывать перекрытия автомагистралей

Пользователи онлайн-карт в Германии и соседних странах пришли в замешательство. Сервис стал показывать массовые перекрытия автобанов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом реальная ситуация на дорогах остается обычной. Причина сбоя пока не установлена. К слову, это не первый случай, когда сервис вводит пользователей в заблуждение. Несколько недель назад онлайн-карты ошибочно указывали, что тоннели в одном из регионов ФРГ закрыты. Полиции пришлось пояснять, что это была ошибка.