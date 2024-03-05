В ЕС хотят отказаться от транзита российского газа через Украину

ЕС намерен отказаться от транзита украинского газа с 2025 года, но будет продолжать эксплуатировать газотранспортную систему Украины для накопления европейских запасов газа, в том числе газохранилища. Об этом заявил европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет ТАСС.

ЕС не собирается продлевать соглашение с РФ о транзите газа, срок действия которой истекает 31 декабря 2024 года, но планирует использовать для хранения газа украинский газ и газотранспортную систему. В прошлом году европейские предприятия уже пользовались украинскими газовыми хранилищами.

Еврокомиссия рассматривает также проекты реверсных поставок через газотранспортную систему Украины, включая поставку в Молдову, которая тоже планирует отказаться от российского газа.