В Дубае спасли тонущего кота – эти кадры облетели социальные сети

Наводнение в Дубае стало сильнейшим в регионе за последние 75 лет. На город обрушились проливные дожди. Затопленными оказались дороги, станции метро, первые этажи крупных торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действует красный – максимальный – уровень опасности. Офисы и школы перешли на дистанционную работу. Парки и пляжи закрылись. Снижена допустимая скорость на дорогах. В отдельных районах с перебоями работает электричество и интернет. Непогода серьезно нарушила жизнь крупнейшего города Эмиратов и привела к гибели человека. Во власти стихии оказались и животные. Кадры успешного спасения кота из затопленного Дубая облетели социальные сети.