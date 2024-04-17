В Дубае спасли тонущего кота – эти кадры облетели социальные сети

Наводнение в Дубае стало сильнейшим в регионе за последние 75 лет. На город обрушились проливные дожди. Затопленными оказались дороги, станции метро, первые этажи крупных торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наводнение в Дубае стало сильнейшим в регионе за последние 75 лет. На город обрушились проливные дожди. Затопленными оказались дороги, станции метро, первые этажи крупных торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действует красный – максимальный – уровень опасности. Офисы и школы перешли на дистанционную работу. Парки и пляжи закрылись. Снижена допустимая скорость на дорогах. В отдельных районах с перебоями работает электричество и интернет. Непогода серьезно нарушила жизнь крупнейшего города Эмиратов и привела к гибели человека. Во власти стихии оказались и животные. Кадры успешного спасения кота из затопленного Дубая облетели социальные сети.
Международный аэропорт Дубая отменил десятки рейсов. Самолеты уходили на посадку в соседний эмират Абу-Даби. Борт «Белавиа» также был вынужден сесть на запасном аэродроме в 100 километрах от города. Время вылета обратного рейса откладывается. В связи с осложнением погодной ситуации МИД Беларуси дал рекомендации нашим соотечественникам, находящимся в ОАЭ. Во внешнеполитическом ведомстве призывают следить за информацией местных властей и следовать указаниям компетентных служб. В случае возникновения экстренной ситуации наши граждане могут обратиться за помощью в генеральное консульство Беларуси в Дубае.