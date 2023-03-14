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В центре Кишинёва прошли антиправительственные марши

14 марта 2023 20:42
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Новости Молдовы. Жители Молдовы не хотят идти в западном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом пути ждет лишь разорение и бедность, уверены демонстранты.

В центре Кишинёва прошли антиправительственные марши-1

В центре Кишинева вновь слышны лозунги «Долой Майю Санду». Люди по-прежнему надеются добиться отставки правительства. Его несостоятельность и невозможность преодолеть экономический кризис вызывает немалое беспокойство у населения. Усугубляют ситуацию рост цен и низкая оплата труда. Напомним, подорожания в Молдове во многом вызваны отказом от российского газа.

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# Акции протеста # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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