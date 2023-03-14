В центре Кишинёва прошли антиправительственные марши

Новости Молдовы. Жители Молдовы не хотят идти в западном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом пути ждет лишь разорение и бедность, уверены демонстранты.

В центре Кишинева вновь слышны лозунги «Долой Майю Санду». Люди по-прежнему надеются добиться отставки правительства. Его несостоятельность и невозможность преодолеть экономический кризис вызывает немалое беспокойство у населения. Усугубляют ситуацию рост цен и низкая оплата труда. Напомним, подорожания в Молдове во многом вызваны отказом от российского газа.