В ЦАХАЛ сообщили о смерти лидера «Хезболлы»

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) сообщила, что лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла был убит в результате удара ВВС Израиля по Бейруту 27 сентября. Об этом пишет ТАСС.

В ходе атаки также погиб командующий Южным фронтом «Хезболлы» Али Караки и остальные военачальники.

Насрулла, который возглавлял «Хезболлу» в течении 32 лет, был ответственным за множество терактов против Израиля. «Хезболла» по-прежнему атакует Израиль, затягивая Ливан и весь регион в эскалацию. ЦАХАЛ сказал, что будет и дальше бороться с терроризмом.