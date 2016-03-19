Новости Бельгии. Громкое задержание в Бельгии. В ходе спецоперации в Брюсселе арестован главный подозреваемый по делу о ноябрьских терактах в Париже. Полиция обнаружила Салаха Абдеслама в ходе спецрейда в квартале Моленбек. При задержании мужчина был ранен. Вместе с ним удалось задержать еще четверых сообщников. Они помогали Абдесламу скрываться.

Правоохранительным органам удалось выйти на след преступника после того, как в квартире, где во вторник проводился спецрейд, были обнаружены отпечатки его пальцев. Тогда в перестрелке ранения получили четверо полицейских. Однако в прокуратуре подчеркнули, что Салах Абдеслам хоть и важный, но не главный подозреваемый. В деле о парижских терактах есть и более значимые фигуры. Тем не менее, Франция намерена добиваться его скорейшей экстрадиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.