В Британии загорелись верфи, где строят атомные подлодки

В доке, в котором началось возгорание, ведутся работы по созданию нового судна для королевского флота. Его стоимость составляет 1 миллиард 600 миллионов фунтов стерлингов. В полиции сообщили, что ядерной угрозы нет, но рекомендовали людям оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Пострадавших доставили в больницу.