В Британии загорелись верфи, где строят атомные подлодки

Пожар вспыхнул на британской верфи, где строят атомные подлодки. Двое рабочих отравились угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожар вспыхнул на британской верфи, где строят атомные подлодки. Двое рабочих отравились угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В доке, в котором началось возгорание, ведутся работы по созданию нового судна для королевского флота. Его стоимость составляет 1 миллиард 600 миллионов фунтов стерлингов. В полиции сообщили, что ядерной угрозы нет, но рекомендовали людям оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Пострадавших доставили в больницу.