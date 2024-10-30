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В Британии загорелись верфи, где строят атомные подлодки

30 октября 2024 07:25
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Пожар вспыхнул на британской верфи, где строят атомные подлодки. Двое рабочих отравились угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии загорелись верфи, где строят атомные подлодки-2

В доке, в котором началось возгорание, ведутся работы по созданию нового судна для королевского флота. Его стоимость составляет 1 миллиард 600 миллионов фунтов стерлингов. В полиции сообщили, что ядерной угрозы нет, но рекомендовали людям оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Пострадавших доставили в больницу.

# Пожар

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