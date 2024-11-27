В Британии петиция о досрочных парламентских выборах собрала 2,5 миллиона подписей

Британские власти продолжают наращивать военную мощь и тратить на это баснословные средства. Однако жители Королевства не намерены мириться с подобной политикой. Свыше 2,5 миллионов человек подписали петицию о досрочных парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают, кабмин столкнулся с серьезной негативной реакцией на некоторые из введенных им мер. Согласно результатам соцопросов, большая часть населения считает, что нынешнее лейбористское правительство отказалось от обещаний, которое оно давало в преддверии последних выборов. Отметим, инициатива создана всего через четыре месяца после победы Лейбористской партии.