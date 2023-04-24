В Бельгии прошёл ЧЕ по имитации криков чаек

Новости Бельгии. Кому-то эта затея бельгийцев покажется глупой, но уже в 4-й раз они провели европейский чемпионат по имитированию криков чайки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники старались вовсю: некоторые просто хлопали руками, как крыльями, другие носили клювы на макушке головы, а кое-кто даже нарядился в птичий костюм. Подражать чайкам не так просто, как кажется. Каждый участник получал оценку нескольких судей. На этот раз «чайкой» года стал 20-летний студент-архитектор из Нидерландов. Конкуренцию ему составляли 50 конкурсантов.