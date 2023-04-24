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Песков рассказал об участии старшего сына в спецоперации

24 апреля 2023 11:51
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в специальной военной операции, пишет РИА Новости. 

Николай Песков, который когда-то проходил службу в рядах вооруженных сил, принял решение записаться в «Группу Вагнер» и участвовать в военной операции. Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что Николай выполнял обязанности заряжающего в составе артиллерийского отряда «Ураган» и продемонстрировал отвагу и мужество. 

По словам сына Пескова, его близкие поддержали решение идти на фронт, несмотря на то, что были в потрясении. Он решил присоединиться к бойцам для поддержки спецоперации. Пресс-секретарь Кремля не стал раскрывать более подробную информацию об участии сына в составе «Группы Вагнер».

# Международная политика # Дмитрий Песков # Фотофакт

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