Дефицит яиц в Германии – несколько крупных торговых сетей ограничили продажу

Жители Германии столкнулись с неожиданным проявлением продовольственного кризиса. Несколько крупных торговых сетей ограничили продажу яиц. Теперь покупатели могут приобрести не более двух упаковок в одни руки. Такие объявления появились в магазинах практически всех городов, даже в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продавцы объяснили это сложной ситуацией на европейском рынке. Из-за болезней птиц пришлось забить сотни тысяч кур-несушек, что привело к сокращению объемов производства и росту цен на яйца. Однако торговые сети отказываются признавать возникший дефицит.

Там утверждают, что несколько сократился ассортимент, отметив, что говорить о полном исчезновении продукции с полок преждевременно, ситуация стабилизируется уже в течение июля. Стоит отметить, что это не первый подобный кризис. Серьезный дефицит яиц Германия пережила и в начале года.