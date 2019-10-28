В Алтайском крае объявлен траур по 8 погибшим в ДТП

Новости России. В Алтайском крае России 28 октября объявлен траур по погибшим в крупном ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем погибли восемь человек и еще пятеро пострадали.

Утром 26 октября на 74-м километре федеральной трассы А-322 столкнулись минивэн и микроавтобус. В нем ехала в Барнаул для участия в фестивале «Люди серебряного возраста» фольклорная группа «Сударушка». Три человека из коллектива и сотрудница комитета по культуре, находившиеся в машине, погибли.