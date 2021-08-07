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Более 150 городов Франции намерены участвовать в протестах против ужесточения санитарных мер

07 августа 2021 12:17
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Новости Франции. Жители более 150 французских городов намерены в субботу принять участие в митингах против новых ограничительных мер в связи с COVID-19. 7 августа заявлено как день общенационального протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 городов Франции намерены участвовать в протестах против ужесточения санитарных мер-1

Недовольство населения вызвал законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию медиков и расширение использования санитарных пропусков. Без удостоверений теперь невозможно будет посещать кафе, рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли.

Более 150 городов Франции намерены участвовать в протестах против ужесточения санитарных мер-4

Новые правила вступят в силу уже в понедельник, 9 августа. Власти заверяют, что на начальном этапе санкции за их нарушение будут применяться в минимальной степени.

Более 150 городов Франции намерены участвовать в протестах против ужесточения санитарных мер-7

Но это не успокоило французов. Во Франции пройдет четвертый за лето день массовых протестов населения против ужесточения санитарных мер. По оценкам МВД, сегодня на улицы выйдут 200 тысяч участников, в том числе представители желтых жилетов.

# Коронавирус # Фотофакт

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