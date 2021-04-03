В Афинах +20, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 апреля

В Париже синоптики обещают мокрый снег. Столбик термометра здесь покажет всего +5°C, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Вене , судя по прогнозу, солнечно, температура воздуха +11°C. В Риме также обещают до 11 градусов тепла. Ясно и солнечно будет в Мадриде . Температура воздуха прогреется до +18°C.

В столице Болгарии +7°C и осадки в виде дождя. В Анкаре без осадков, но ветрено. Синоптики обещают здесь +15°C. В Афинах еще теплее – до +20°C.

В Прибалтике температура воздуха значительно ниже: в Риге +6°C, без осадков. Такой же прогноз погоды для Вильнюса и Варшавы – здесь также синоптики обещают облачную погоду и +6°C.