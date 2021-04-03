В Афинах +20, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 апреля

В Париже синоптики обещают мокрый снег. Столбик термометра здесь покажет всего +5°C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?
В Париже синоптики обещают мокрый снег. Столбик термометра здесь покажет всего +5°C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?
В Вене, судя по прогнозу, солнечно, температура воздуха +11°C. В Риме также обещают до 11 градусов тепла. Ясно и солнечно будет в Мадриде. Температура воздуха прогреется до +18°C.
В столице Болгарии +7°C и осадки в виде дождя. В Анкаре без осадков, но ветрено. Синоптики обещают здесь +15°C. В Афинах еще теплее – до +20°C.
В Прибалтике температура воздуха значительно ниже: в Риге +6°C, без осадков. Такой же прогноз погоды для Вильнюса и Варшавы – здесь также синоптики обещают облачную погоду и +6°C.
В Киеве температура на пару градусов выше – +8°C, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +6°C, осадков не предвидится.