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В Афинах +20, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 апреля

03 апреля 2021 13:48
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В Париже синоптики обещают мокрый снег. Столбик термометра здесь покажет всего +5°C, рассказали в программе «Плюс-минус».

Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?

В Афинах +20, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 апреля-1

В Вене, судя по прогнозу, солнечно, температура воздуха +11°C. В Риме также обещают до 11 градусов тепла. Ясно и солнечно будет в Мадриде. Температура воздуха прогреется до +18°C.

В Афинах +20, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 апреля-4

В столице Болгарии +7°C и осадки в виде дождя. В Анкаре без осадков, но ветрено. Синоптики обещают здесь +15°C. В Афинах еще теплее – до +20°C.

В Прибалтике температура воздуха значительно ниже: в Риге +6°C, без осадков. Такой же прогноз погоды для Вильнюса и Варшавы – здесь также синоптики обещают облачную погоду и +6°C.

В Афинах +20, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 апреля-7

В Киеве температура на пару градусов выше – +8°C, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +6°C, осадков не предвидится.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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