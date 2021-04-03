Считал, что власти пытались манипулировать его сознанием. Новые подробности нападения на Капитолий

Новости США. Стали известны новые подробности нападения на Капитолий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Стали известны новые подробности нападения на Капитолий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подозреваемый в атаке был последователем религиозного движения «Нация ислама», недавно потерял работу, считал, что власти пытались манипулировать его сознанием, а также винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР. Об этом 25-летний мужчина писал на своей странице в соцсетях.
На Капитолий совершено нападение. Автомобиль протаранил КПП у здания Конгресса
2 апреля на контрольно-пропускном пункте у здания Конгресса были сбиты два полицейских, после чего водитель выскочил из машины и стал размахивать ножом. Стражи порядка открыли огонь. В результате инцидента погиб правоохранитель и сам нападавший, еще один сотрудник ранен.
Атаку пока не рассматривают как теракт. Ведется расследование.
В память об убитом полицейском над правительственными зданиями до 6 апреля будут приспущены государственные флаги.