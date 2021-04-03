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Считал, что власти пытались манипулировать его сознанием. Новые подробности нападения на Капитолий

03 апреля 2021 12:39
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Новости США. Стали известны новые подробности нападения на Капитолий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Считал, что власти пытались манипулировать его сознанием. Новые подробности нападения на Капитолий-1

Подозреваемый в атаке был последователем религиозного движения «Нация ислама», недавно потерял работу, считал, что власти пытались манипулировать его сознанием, а также винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР. Об этом 25-летний мужчина писал на своей странице в соцсетях.

На Капитолий совершено нападение. Автомобиль протаранил КПП у здания Конгресса

Считал, что власти пытались манипулировать его сознанием. Новые подробности нападения на Капитолий-4

2 апреля на контрольно-пропускном пункте у здания Конгресса были сбиты два полицейских, после чего водитель выскочил из машины и стал размахивать ножом. Стражи порядка открыли огонь. В результате инцидента погиб правоохранитель и сам нападавший, еще один сотрудник ранен.

Атаку пока не рассматривают как теракт. Ведется расследование.

Считал, что власти пытались манипулировать его сознанием. Новые подробности нападения на Капитолий-7

В память об убитом полицейском над правительственными зданиями до 6 апреля будут приспущены государственные флаги.

# Нападение # Фотофакт

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