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На Тайване в память о погибших в железнодорожной катастрофе объявили трёхдневный траур

03 апреля 2021 13:08
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Трехдневный траур в память о погибших в железнодорожной катастрофе объявлен на Тайване. Жертвами крушения пассажирского поезда стали более 50 человек, еще 146 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Тайване в память о погибших в железнодорожной катастрофе объявили трёхдневный траур-1

Начата расчистка путей. Большинство поврежденных вагонов остаются в тоннеле. Для того, чтобы полностью разблокировать движение по ветке, может уйти несколько дней.

Врезался в камнеуборочную машину. Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване

На Тайване в память о погибших в железнодорожной катастрофе объявили трёхдневный траур-4

ЧП произошло из-за плохо припаркованного автокрана. Водитель забыл поставить машину на ручной тормоз, в результате чего автомобиль скатился со склона на железнодорожные пути. Подозреваемый задержан и дает показания. Семьям погибших выплатят компенсации.

# Авария # Фотофакт

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