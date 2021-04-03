На Тайване в память о погибших в железнодорожной катастрофе объявили трёхдневный траур

Трехдневный траур в память о погибших в железнодорожной катастрофе объявлен на Тайване. Жертвами крушения пассажирского поезда стали более 50 человек, еще 146 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трехдневный траур в память о погибших в железнодорожной катастрофе объявлен на Тайване. Жертвами крушения пассажирского поезда стали более 50 человек, еще 146 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начата расчистка путей. Большинство поврежденных вагонов остаются в тоннеле. Для того, чтобы полностью разблокировать движение по ветке, может уйти несколько дней.
Врезался в камнеуборочную машину. Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване
ЧП произошло из-за плохо припаркованного автокрана. Водитель забыл поставить машину на ручной тормоз, в результате чего автомобиль скатился со склона на железнодорожные пути. Подозреваемый задержан и дает показания. Семьям погибших выплатят компенсации.