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В Афганистане число жертв при атаке на военную академию возросло до 11 человек

29 января 2018 14:34
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Новости Афганистана. Число погибших при атаке на военную академию в Кабуле возросло до 11, еще 16 – ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане число жертв при атаке на военную академию возросло до 11 человек-1

Один из экстремистов был взят живым, остальные – ликвидированы. На данный момент квартал, где находится учебное заведение, оцеплен. Пятеро боевиков вооруженные гранатометами пытались прорваться на территорию военной академии  утром 29 января. Однако дальше КПП пройти им не удалось.

Завязалась ожесточенная перестрелка. Ситуацию удалось взять под контроль в течение часа.

# Фотофакт # Теракт в Афганистане

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