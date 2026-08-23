Ушаков: Путин и Трамп встретятся на саммите АТЭС в Китае, если оба там будут

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться в ходе саммита АТЭС в Китае, запланированного на ноябрь. Об этом пишет ТАСС.

По мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Трамп непременно встретятся в случае их одновременного нахождения на мероприятии. Самет пройдет только через 3 месяца, и в данный момент «никаких сигналов или намеков на этот счет пока нет», – пояснил он.

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