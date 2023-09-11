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Умные холодильники и спортивные дроны. 48 стран представили инновации на крупнейшей выставке в Европе

11 сентября 2023 08:49
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Новости Германии. В Германии стартовала крупнейшая в Европе выставка бытовой техники и инноваций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою продукцию представали 2 000 участников из 48 стран.

Умные холодильники и спортивные дроны. 48 стран представили инновации на крупнейшей выставке в Европе-1

На пять дней немецкая столица превратилась в огромную площадку. 26 павильонов построили организаторы для презентаций ведущих мировых брендов. Умные холодильники, ультратонкие телевизоры, спортивные дроны и не только уже доступны для посетителей.

Умные холодильники и спортивные дроны. 48 стран представили инновации на крупнейшей выставке в Европе-4

Ян Вай, посетительница выставки:
Мне очень понравилось, что на выставке большое внимание уделено «зеленой» энергии и нулевым выбросам. Я думаю, что за этими технологиями будущее.

Умные холодильники и спортивные дроны. 48 стран представили инновации на крупнейшей выставке в Европе-7

В 2024 году берлинская выставка отметит 100-летний юбилей. Когда-то открывал ее сам Альберт Эйнштейн. Сегодня стремятся попасть сюда как знаменитые компании, так и стартапы. И, конечно, зрители. По подсчетам организаторов, в этот раз мероприятие посетят 180 тысяч человек.

# Выставка # Марина Кишкурно # Новости Германии # Фотофакт

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