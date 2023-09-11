Портрет Моди из 7200 бриллиантов создал индийский художник – показываем картину

Новости Индии. 7 200 бриллиантов понадобилось художнику из Гуджарата, чтоб создать портрет премьера страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отражает яркое правление Моди, уверен автор Випул Джайпивала.

Три с половиной месяца он работал над картиной. Цель – успеть к празднику. 17 сентября Моди отметит 73-летие.

Випул Джайпивала, художник:

Я использовал 7 200 бриллиантов для этого портрета. Хочу подарить его ему от имени всего штата Гуджарат.