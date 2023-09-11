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Портрет Моди из 7200 бриллиантов создал индийский художник – показываем картину

11 сентября 2023 08:48
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Новости Индии. 7 200 бриллиантов понадобилось художнику из Гуджарата, чтоб создать портрет премьера страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отражает яркое правление Моди, уверен автор Випул Джайпивала.

Портрет Моди из 7200 бриллиантов создал индийский художник – показываем картину-1

Три с половиной месяца он работал над картиной. Цель – успеть к празднику. 17 сентября Моди отметит 73-летие.

Портрет Моди из 7200 бриллиантов создал индийский художник – показываем картину-4

Випул Джайпивала, художник:
Я использовал 7 200 бриллиантов для этого портрета. Хочу подарить его ему от имени всего штата Гуджарат.

Портрет Моди из 7200 бриллиантов создал индийский художник – показываем картину-7

По совместительству Випул – архитектор и дизайнер интерьеров. Поэтому создавать красоту, что внутри, что снаружи зданий – отчасти его работа. Этот портрет тоже украсит одну из комнат премьера, надеется создатель.

# Художник # Марина Кишкурно # Новости Индии # Фотофакт

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