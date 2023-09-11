Daily Mail: российская авиация сметёт британские ВВС в случае конфликта

Великобритания существенно отстает от России в области ВВС, имея в 8 раз меньшее количество авиатехники, сообщает Daily Mail, передает РИА Новости.

В статье говорится, что на вооружении британских ВВС имеется всего 169 реактивных истребителей против 1500 у России. Также утверждается, что совершенство самолетов компенсирует их небольшое количество. Хотя в отчете Минобороны Королевства говорит о «шатком положении» страны.

Что еще хуже, 30 «Тайфунов» должны быть списаны на пять лет раньше срока в 2025 году, а расширения парка истребителей F-35B не предвидится. К этому времени ожидается получить только 74 самолета вместо запланированных ранее 138.