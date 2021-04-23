Уличные беспорядки в Иерусалиме. Полицейские применили светошумовые гранаты и водомёты

Новости Израиля. В Иерусалиме вскоре после окончания вечерней молитвы вспыхнули массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стычки вступили арабская и еврейская молодежь.
Новости Израиля. В Иерусалиме вскоре после окончания вечерней молитвы вспыхнули массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стычки вступили арабская и еврейская молодежь.
Сотни молодых людей собрались на незаконную акцию у Шхемских ворот и забросали полицейских камнями и бутылками. Многочисленные призывы разойтись остались неуслышанными. Начались задержания. Затем к месту беспорядков направилась колонна крайне правой израильской молодежи. Пытаясь не допустить ожесточенных столкновений между двумя группировками, полицейские выставили кордон. Однако в итоге сами же попали под удар.
Демонстранты поджигали мусорные баки и автомобили, а также взрывали фейерверки. Чтобы разогнать агрессивную толпу, правоохранители использовали водометы и светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали более 30 палестинцев. Шесть человек задержаны.
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