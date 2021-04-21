В Украине протестуют шахтёры. Рабочие требуют выплатить долги по зарплате

Работники предприятия «Львовуголь» требуют выплатить долги по заработной плате. Задолженность достигла 285 миллионов гривен. Уже приостановлена работа на шахте «Степная». За первые три месяца 2021 года работающим там горнякам выплатили зарплату лишь частично. Если долги не вернут в ближайшие дни, шахтеры обещают прибегнуть к радикальным мерам.