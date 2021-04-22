В США продолжаются акции за права чернокожих. На этот раз поводом стало убийство афроамериканца

Новости США. В США не утихают протесты сторонников движения за права чернокожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически ежедневно в стране раздаются звуки стрельбы. Очередной инцидент произошел в Северной Каролине.

Заместитель шерифа застрелил афроамериканца в автомобиле. По предварительным данным, сотрудники оформляли ордер на обыск дома мужчины, однако тот попытался скрыться. Началась стрельба.

Гибель афроамериканца вызвала большой общественный резонанс. К тому же, это не единственное трагическое событие. Речь об убийствах темнокожих людей в Миннесоте и Огайо.