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В США продолжаются акции за права чернокожих. На этот раз поводом стало убийство афроамериканца

22 апреля 2021 09:51
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Новости США. В США не утихают протесты сторонников движения за права чернокожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически ежедневно в стране раздаются звуки стрельбы. Очередной инцидент произошел в Северной Каролине.  

В США продолжаются акции за права чернокожих. На этот раз поводом стало убийство афроамериканца-1

Заместитель шерифа застрелил афроамериканца в автомобиле. По предварительным данным, сотрудники оформляли ордер на обыск дома мужчины, однако тот попытался скрыться. Началась стрельба.   

В США продолжаются акции за права чернокожих. На этот раз поводом стало убийство афроамериканца-4

Гибель афроамериканца вызвала большой общественный резонанс. К тому же, это не единственное трагическое событие. Речь об убийствах темнокожих людей в Миннесоте и Огайо.   

В США продолжаются акции за права чернокожих. На этот раз поводом стало убийство афроамериканца-7

Десятки демонстрантов вышли на улицы города Элизабет-Сити, требуя опубликовать видео, заснятое нагрудными камерами сотрудников.    

# Акции протеста # Фотофакт

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