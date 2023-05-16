Украина рассчитывает заполучить до 50 истребителей F-16

Киев планирует заполучить от 40 до 50 истребителей F-16 из западных стран и сформировать на их основе ряд эскадрилий для защиты неба. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Советник министра отметил, что в данный момент у Украины нет возможности помешать российским самолетам. Он подчеркнул, что вопрос о предоставлении F-16 может стать главным на встречах G7 в Хиросиме и НАТО в Вильнюсе. Руководители стран Запада уверили президента Зеленского, что они будут поднимать этот вопрос в ближайшие дни. Несмотря на то, что у Великобритании, Италии, Франции и Германии отсутствуют F-16, они могут призвать на помощь Соединенные Штаты и Турцию. США пока не поменяли свое отношение к решению не поставлять Украине самолеты F-16.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что европейские коллеги занимаются проработкой вопроса о предоставлении Украине американских истребителей F-16, но согласился, что это потребует некоторого времени.