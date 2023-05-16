Евросоюз избежал рецессии и намерен оказывать экономическое давление на Россию

Европейский союз ждет умеренный темп экономического роста в течение ближайших двух лет, несмотря на риски, о которых говорится в прогнозе Еврокомиссии на весну 2023 года, пишет РИА Новости.

Это предполагает, что ЕС будет и дальше оказывать экономическое давление на Россию. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что за счет снизившихся нефтяных и газовых цен спада удалось избежать.

Тем временем глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила Москве санкциями, включая запрет на транзитный поток грузов через третьи страны. При этом Россия не раз отмечала свою способность справиться с рестриктивными методами Запада, а президент РФ Путин констатировал, что введенные санкции ударили по всей глобальной экономике.