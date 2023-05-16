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Польская армия получила первые американские установки залпового огня HIMARS

16 мая 2023 07:32
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Новости Польши. Польша продолжает вооружаться. Армия страны получила первые американские установки залпового огня HIMARS. Об этом рассказал польский министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польская армия получила первые американские установки залпового огня HIMARS-1

Варшава и Вашингтон договорились о поставке 500 ракетных систем в феврале 2023 года, сумма контракта – 10 миллиардов долларов. Кроме того, США вооружают польскую армию новыми истребителями, вертолетами и танками Abrams. Польша резко нарастила покупки оружия и техники. За последние 8 лет расходы на оборону выросли на 160 %, это в 2,5 раза больше, чем на образование.  

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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