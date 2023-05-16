Польская армия получила первые американские установки залпового огня HIMARS

Варшава и Вашингтон договорились о поставке 500 ракетных систем в феврале 2023 года, сумма контракта – 10 миллиардов долларов. Кроме того, США вооружают польскую армию новыми истребителями, вертолетами и танками Abrams. Польша резко нарастила покупки оружия и техники. За последние 8 лет расходы на оборону выросли на 160 %, это в 2,5 раза больше, чем на образование.