Украинский беспилотник самолетного типа сбит в Брянской области

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный ВСУ, сбит ПВО в Клинцах на Брянщине. Об этом проинформировал глава региона Александр Богомаз, пишет РИА Новости.

Сообщается, что в результате ликвидации беспилотника никто не пострадал. На месте происшествия находятся спецслужбы.

Ранее украинский дрон в Брянской области атаковал консервный завод. В результате падения боеприпаса повреждения получило здание предприятия, среди людей никто не пострадал. Как сообщалось, на Брянщине действует желтый уровень террористической опасности.