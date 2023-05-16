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Украинский беспилотник самолетного типа сбит в Брянской области

16 мая 2023 07:30
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Беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный ВСУ, сбит ПВО в Клинцах на Брянщине. Об этом проинформировал глава региона Александр Богомаз, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что в результате ликвидации беспилотника никто не пострадал. На месте происшествия находятся спецслужбы. 

Ранее украинский дрон в Брянской области атаковал консервный завод. В результате падения боеприпаса повреждения получило здание предприятия, среди людей никто не пострадал. Как сообщалось, на Брянщине действует желтый уровень террористической опасности. 

# Оружие и боеприпасы # Александр Богомаз

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