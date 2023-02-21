Прямой эфир

У свеце крытыкуюць візіт Байдана ў Кіеў

21 февраля 2023 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сусветная супольнасць працягвае абмяркоўваць раптоўны візіт прэзідэнта ЗША ў Кіеў. Усе разумеюць – Байдан пацвярджае намер падтрымаць Украіну ў канфлікце і напампоўваць яе зброяй надалей. У якасці пацверджання намераў абяцанне прадставіць новы пакет ваеннай дапамогі Кіеву – паўмільярда долараў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

У свеце крытыкуюць візіт Байдана ў Кіеў-1

Гэты палітычны ваяж выклікаў амаль ва ўсіх краінах толькі хвалю крытыкі. У тым ліку па кіраўніку Белага дома прайшліся амерыканскія кангрэсмены. Яны абвінавацілі прэзідэнта ў тым, што ўкраінскі канфлікт яму значна цікавей, чым праблемы сваіх грамадзян. МЗС Расіі ўвогуле зрабіў паслу ЗША дэмарш з-за сітуацыі ва Ўкраіне. А вось у Пекіне заявілі, што замест таго, каб ствараць умовы для мірных перамоў, Байдан толькі нажываецца на гэтым канфлікце. Скептычна паставіліся да ўкраінскага ваяжу нават у Польшчы, дзе зараз знаходзіцца прэзідэнт ЗША. Там назвалі ўсю гэту «валтузню» прапагандысцкім спектаклем.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Владимир Зеленский # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ніхто не ведае, што гэта такое – на захадзе Японіі знайшлі загадкавы прадмет
21 февраля 2023 09:55

Ніхто не ведае, што гэта такое – на захадзе Японіі знайшлі загадкавы прадмет

Не нужно подливать масла в огонь. МИД Китая – о визите Байдена в Киев
21 февраля 2023 08:58

Не нужно подливать масла в огонь. МИД Китая – о визите Байдена в Киев

У Бразіліі праходзіць галоўны карнавал года
21 февраля 2023 08:33

У Бразіліі праходзіць галоўны карнавал года