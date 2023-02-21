У свеце крытыкуюць візіт Байдана ў Кіеў

Сусветная супольнасць працягвае абмяркоўваць раптоўны візіт прэзідэнта ЗША ў Кіеў. Усе разумеюць – Байдан пацвярджае намер падтрымаць Украіну ў канфлікце і напампоўваць яе зброяй надалей. У якасці пацверджання намераў абяцанне прадставіць новы пакет ваеннай дапамогі Кіеву – паўмільярда долараў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Гэты палітычны ваяж выклікаў амаль ва ўсіх краінах толькі хвалю крытыкі. У тым ліку па кіраўніку Белага дома прайшліся амерыканскія кангрэсмены. Яны абвінавацілі прэзідэнта ў тым, што ўкраінскі канфлікт яму значна цікавей, чым праблемы сваіх грамадзян. МЗС Расіі ўвогуле зрабіў паслу ЗША дэмарш з-за сітуацыі ва Ўкраіне. А вось у Пекіне заявілі, што замест таго, каб ствараць умовы для мірных перамоў, Байдан толькі нажываецца на гэтым канфлікце. Скептычна паставіліся да ўкраінскага ваяжу нават у Польшчы, дзе зараз знаходзіцца прэзідэнт ЗША. Там назвалі ўсю гэту «валтузню» прапагандысцкім спектаклем.