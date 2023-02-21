У Бразіліі праходзіць галоўны карнавал года

Навіны Бразіліі. Кадры, якія мы атрымалі з Бразіліі. Там праходзіць галоўны карнавал года. Танцавальныя школы Рыа-дэ-Жанэйра не перастаюць здзіўляць, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Бразіліі. Кадры, якія мы атрымалі з Бразіліі. Там праходзіць галоўны карнавал года. Танцавальныя школы Рыа-дэ-Жанэйра не перастаюць здзіўляць, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
На вуліцы выйшлі тысячы вучняў розных школ самбы, каб пазмагацца за галоўны прыз і прыязнасць публікі. Пераможца стане вядомы заўтра, 22 лютага. Ну а гукі самбы будуць працінаць паветра да 25 лютага, калі і адбудзецца фінальнае шоў. Сёлетні фэст – першы пасля пандэміі, які праходзіць без усялякіх абмежаванняў.
Подписывайтесь на нас в Telegram!