Прямой эфир

У Бразіліі праходзіць галоўны карнавал года

21 февраля 2023 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Бразіліі. Кадры, якія мы атрымалі з Бразіліі. Там праходзіць галоўны карнавал года. Танцавальныя школы Рыа-дэ-Жанэйра не перастаюць здзіўляць, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

У Бразіліі праходзіць галоўны карнавал года-1

У Бразіліі праходзіць галоўны карнавал года-3

У Бразіліі праходзіць галоўны карнавал года-5

На вуліцы выйшлі тысячы вучняў розных школ самбы, каб пазмагацца за галоўны прыз і прыязнасць публікі. Пераможца стане вядомы заўтра, 22 лютага. Ну а гукі самбы будуць працінаць паветра да 25 лютага, калі і адбудзецца фінальнае шоў. Сёлетні фэст – першы пасля пандэміі, які праходзіць без усялякіх абмежаванняў.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Бразильский карнавал # Новости Бразилии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
17 чалавек загінулі ў буйной аўтакатастрофе ў Мексіцы
21 февраля 2023 08:20

17 чалавек загінулі ў буйной аўтакатастрофе ў Мексіцы

Колькасць ахвяр новага землятруса ў Турцыі вырасла да 6 чалавек
21 февраля 2023 07:39

Колькасць ахвяр новага землятруса ў Турцыі вырасла да 6 чалавек

Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому сразу же в случае победы на выборах
21 февраля 2023 07:32

Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому сразу же в случае победы на выборах