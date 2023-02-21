Не нужно подливать масла в огонь. МИД Китая – о визите Байдена в Киев

В Китае высказались по факту приезда главы Белого дома Джо Байдена в столицу Украины.

В МИД КНР отметили необходимость создавать условия для мирных переговоров, а не подливать масло в огонь, пишет РИА Новости. Во внешнеполитическом ведомстве Китая добавили: и наживаться на конфликте не нужно.

Президент США Байден находился в Киеве в понедельник, 20 февраля. После переговоров с Зеленским глава Белого дома пообещал Киеву военную помощь на сумму 500 миллионов долларов.