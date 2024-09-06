У поляков падает доверие к правительству – результаты опроса

О том, что кабмин работает из рук вон плохо, сказали 40 % респондентов. 32 % считают, что у него еще есть потенциал и, возможно, он еще сможет сделать жизнь людей лучше. Правда, количество таких оптимистов за месяц сократилось на 1 %. А четверть опрошенных вообще не заметили результатов работы правительства. Остальные 3 % пока не определились, как к нему относиться. Досталось и самому премьеру. Более половины поляков, а именно 53 % недовольны тем, что нынешний кабмин возглавил Дональд Туск. 50 % уверены, что проводимая им экономическая политика не приведет страну к процветанию. По сравнению со средними рейтингами первого полугодия поддержка действующего кабинета снизилась более чем на 5 %.