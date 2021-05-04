Турция снова ужесточает карантин. Что теперь можно будет купить в магазинах страны?

До 45 миллиардов долларов потребуется в 2022 году на вакцинацию от коронавируса большей части взрослого населения в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. И это в дополнение к выделенным в 2021 году 19 миллиардам, которые пойдут на средства диагностики и препараты от COVID-19. Специалисты говорят, что остановить вирус можно, если хотя бы 70 % жителей планеты будут обладать иммунитетом.

Тем не менее за последние две недели зафиксировано больше случаев заражения, чем за первые шесть месяцев пандемии. Власти Турции приняли решение с 7 мая ужесточить ограничительные меры. Магазины сократят время работы и будут продавать только товары первой необходимости.