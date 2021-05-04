Прямой эфир

Турция снова ужесточает карантин. Что теперь можно будет купить в магазинах страны?

04 мая 2021 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

До 45 миллиардов долларов потребуется в 2022 году на вакцинацию от коронавируса большей части взрослого населения в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция снова ужесточает карантин. Что теперь можно будет купить в магазинах страны?-1

Такие данные привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. И это в дополнение к выделенным в 2021 году 19 миллиардам, которые пойдут на средства диагностики и препараты от COVID-19. Специалисты говорят, что остановить вирус можно, если хотя бы 70 % жителей планеты будут обладать иммунитетом.

Турция снова ужесточает карантин. Что теперь можно будет купить в магазинах страны?-4

Тем не менее за последние две недели зафиксировано больше случаев заражения, чем за первые шесть месяцев пандемии. Власти Турции приняли решение с 7 мая ужесточить ограничительные меры. Магазины сократят время работы и будут продавать только товары первой необходимости.

Турция снова ужесточает карантин. Что теперь можно будет купить в магазинах страны?-7

Между тем, некоторые страны начали снимать ограничения. В Польше возобновили работу торговые центры и музеи. На выходных, 8-9 мая, смогут открыться отели.

# Коронавирус # Тедрос Гебреисус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На месте обрушения моста в Мехико завершилась поисково-спасательная операция. Из-за чего могла произойти трагедия?
04 мая 2021 15:57

На месте обрушения моста в Мехико завершилась поисково-спасательная операция. Из-за чего могла произойти трагедия?

Станут самыми масштабными в Европе за последние 30 лет. Стартовали военные учения под руководством НАТО
04 мая 2021 15:44

Станут самыми масштабными в Европе за последние 30 лет. Стартовали военные учения под руководством НАТО

Пожар произошёл в одной из московских гостиниц. Два человека погибли
04 мая 2021 15:29

Пожар произошёл в одной из московских гостиниц. Два человека погибли