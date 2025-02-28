Трамп продлил санкции против РФ из-за Украины еще на год

Американский лидер Дональд Трамп продлил санкции против России, введенные президентом Бараком Обамой в ответ, по мнению американской стороны, за нарушение суверенитета Украины и аннексию Крыма. Об этом пишет РИА Новости.
На прошедшей недавно в Эр-Рияде встрече 18 февраля на высоком уровне Россия и США договорились возобновить взаимодействие, снять ограничения на работу посольств и прилагать усилия для урегулирования ситуации в Украине.
В рамках встречи глава РФПИ Кирилл Дмитриев представил официальным лицам США таблицу с информацией о значительных финансовых потерях американских компаний в связи с их уходом с российского рынка, общая сумма которых достигла 324 миллиардов долларов.
Особенно пострадали IT- и медиа-сектор, где потери составили 123 миллиарда долларов. Как отметил Дмитриев, в большей степени санкции повлияли на США и связаны с уходом от доллара. Он также выразил мнение, что политика сдерживания России не увенчалась успехом.