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Трамп продлил санкции против РФ из-за Украины еще на год

28 февраля 2025 07:34
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Американский лидер Дональд Трамп продлил санкции против России, введенные президентом Бараком Обамой в ответ, по мнению американской стороны, за нарушение суверенитета Украины и аннексию Крыма. Об этом пишет РИА Новости.

На прошедшей недавно в Эр-Рияде встрече 18 февраля на высоком уровне Россия и США договорились возобновить взаимодействие, снять ограничения на работу посольств и прилагать усилия для урегулирования ситуации в Украине.

Трамп продлил санкции против РФ из-за Украины еще на год-1

Фото: pixabay

В рамках встречи глава РФПИ Кирилл Дмитриев представил официальным лицам США таблицу с информацией о значительных финансовых потерях американских компаний в связи с их уходом с российского рынка, общая сумма которых достигла 324 миллиардов долларов.

Особенно пострадали IT- и медиа-сектор, где потери составили 123 миллиарда долларов. Как отметил Дмитриев, в большей степени санкции повлияли на США и связаны с уходом от доллара. Он также выразил мнение, что политика сдерживания России не увенчалась успехом.

# Международная политика

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