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Трамп назвал главную проблему США и мира

30 августа 2024 11:46
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По мнению кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, ядерное оружие – самая серьезная проблема, стоящая перед Соединенными Штатами и всем миром. Об этом пишет ТАСС.

Он высказал озабоченность по поводу разрушительной силы этого оружия и подчеркнул важность обеспечения того, чтобы оно никогда не было применено. Трамп также дал оценку ядерным арсеналам других стран и выразил уверенность, что в ближайшие несколько лет Китай сможет «догнать Соединенные Штаты».

Это произошло в контексте утверждения президентом США Джо Байденом засекреченной ядерной стратегии Америки, которая признает потребность сдерживать Китай в связи с его возрастающим ядерным потенциалом и противостоять потенциальным угрозам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. 

# Дональд Трамп # Международная политика

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