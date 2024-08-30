Трамп назвал главную проблему США и мира

По мнению кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, ядерное оружие – самая серьезная проблема, стоящая перед Соединенными Штатами и всем миром. Об этом пишет ТАСС.

Он высказал озабоченность по поводу разрушительной силы этого оружия и подчеркнул важность обеспечения того, чтобы оно никогда не было применено. Трамп также дал оценку ядерным арсеналам других стран и выразил уверенность, что в ближайшие несколько лет Китай сможет «догнать Соединенные Штаты».

Это произошло в контексте утверждения президентом США Джо Байденом засекреченной ядерной стратегии Америки, которая признает потребность сдерживать Китай в связи с его возрастающим ядерным потенциалом и противостоять потенциальным угрозам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы.