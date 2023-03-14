Пентагон запросил 6 млрд долларов на строительство второй подводной лодки с баллистическими ракетами

Новости США. В следующем году США потратят на закупку вооружений рекордную сумму – 170 миллиардов долларов. Об этом рассказали в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

145 миллиардов направят на исследования, разработку и тестирование вооружений. Остальное потратят на закупку тактических и стратегических ракет, боеприпасов. Также Пентагон запросил еще около 6 миллиардов на строительство второй подводной лодки с баллистическими ракетами. А почти 40 миллиардов нужны для модернизации ядерного комплекса страны. При этом, как отметил глава Пентагона, краеугольным камнем оборонной политики США остается сдерживание.