Прямой эфир

Пентагон запросил 6 млрд долларов на строительство второй подводной лодки с баллистическими ракетами

14 марта 2023 06:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В следующем году США потратят на закупку вооружений рекордную сумму – 170 миллиардов долларов. Об этом рассказали в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пентагон запросил 6 млрд долларов на строительство второй подводной лодки с баллистическими ракетами-1

145 миллиардов направят на исследования, разработку и тестирование вооружений. Остальное потратят на закупку тактических и стратегических ракет, боеприпасов. Также Пентагон запросил еще около 6 миллиардов на строительство второй подводной лодки с баллистическими ракетами. А почти 40 миллиардов нужны для модернизации ядерного комплекса страны. При этом, как отметил глава Пентагона, краеугольным камнем оборонной политики США остается сдерживание.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Вооруженные силы # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белый дом призывает Си Цзиньпина к контакту с Зеленским
14 марта 2023 05:49

Белый дом призывает Си Цзиньпина к контакту с Зеленским

Байден обвинил Трампа в крахе крупных банков
13 марта 2023 19:26

Байден обвинил Трампа в крахе крупных банков

Комитет ООН вынес замечания Литве из-за санкций против Беларуси
13 марта 2023 19:25

Комитет ООН вынес замечания Литве из-за санкций против Беларуси