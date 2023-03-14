Жители Молдовы обеспокоены растущей инфляцией

Новости Молдовы. Высокая инфляция, отсутствие работы и низкие зарплаты. Именно это беспокоит жителей Молдовы больше всего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показывают результаты соцопроса, лишь 3 % довольны политикой правящей коалиции, 26 % считают рост цен самой главной проблемой. Еще четверть обеспокоены низкими зарплатами и пенсиями. Кроме того, большинство респондентов недовольны работой правительства по преодолению экономического кризиса.