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Жители Молдовы обеспокоены растущей инфляцией

14 марта 2023 06:08
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Новости Молдовы. Высокая инфляция, отсутствие работы и низкие зарплаты. Именно это беспокоит жителей Молдовы больше всего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Молдовы обеспокоены растущей инфляцией-1

Как показывают результаты соцопроса, лишь 3 % довольны политикой правящей коалиции, 26 % считают рост цен самой главной проблемой. Еще четверть обеспокоены низкими зарплатами и пенсиями. Кроме того, большинство респондентов недовольны работой правительства по преодолению экономического кризиса.

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# Экономический кризис # Новости Молдовы # Фотофакт

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