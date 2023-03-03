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ООН: почти 1,5 миллиарда детей в мире лишены социальной защиты

03 марта 2023 07:06
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В ООН бьют тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 1,5 миллиарда детей в мире лишены социальной защиты. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда и ЮНИСЕФ.  

ООН: почти 1,5 миллиарда детей в мире лишены социальной защиты-1

Например, сейчас более 350 миллионов детей в мире живут менее чем на два доллара в день. При этом половина тех, кто оказался в крайней нищете, проживают в Африке, а 35 % – в Южной Азии.  

ООН: почти 1,5 миллиарда детей в мире лишены социальной защиты-4

Структуры ООН призывают власти всех стран принять необходимые меры для обеспечения всеобщей социальной защиты детей, в том числе инвестировать в пособия для них и обеспечить стабильное финансирование этого направления.  

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# ООН # Фотофакт

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