ООН: почти 1,5 миллиарда детей в мире лишены социальной защиты

В ООН бьют тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 1,5 миллиарда детей в мире лишены социальной защиты. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда и ЮНИСЕФ.

Например, сейчас более 350 миллионов детей в мире живут менее чем на два доллара в день. При этом половина тех, кто оказался в крайней нищете, проживают в Африке, а 35 % – в Южной Азии.