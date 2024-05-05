Офицер национальной гвардии Украины Максим Таран считает, что Украина сможет победить в конфликте с Россией лишь через сто лет без помощи Запада. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Также глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель отметил, что без помощи Запада конфликт завершится через две недели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «грандиозным признанием».

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потери Киева ежедневно достигают тысячи людей, а общие потери в 2024 году составят более 111 000 человек.