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Теракт в Афганистане. Число жертв от взрыва возле больницы Кабула достигло 25 человек

02 ноября 2021 18:50
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Новости Афганистана. Взрыв у здания больницы в центре Кабула: 25 человек погибли, 50 пострадали. Атака террориста-смертника произошла в госпитале на 400 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Теракт в Афганистане. Число жертв от взрыва возле больницы Кабула достигло 25 человек-1

По словам очевидцев, прогремели два взрыва, затем террористы проникли в здание больницы. Вскоре на место ЧП прибыли талибы, после чего произошла перестрелка. Нападавшие – это четверо боевиков террористической группировки «Исламское государство». Перед входной дверью больницы один из них совершил самоподрыв, остальных террористов уничтожили бойцы движения «Талибан».  

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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