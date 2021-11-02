Теракт в Афганистане. Число жертв от взрыва возле больницы Кабула достигло 25 человек

Новости Афганистана. Взрыв у здания больницы в центре Кабула: 25 человек погибли, 50 пострадали. Атака террориста-смертника произошла в госпитале на 400 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, прогремели два взрыва, затем террористы проникли в здание больницы. Вскоре на место ЧП прибыли талибы, после чего произошла перестрелка. Нападавшие – это четверо боевиков террористической группировки «Исламское государство». Перед входной дверью больницы один из них совершил самоподрыв, остальных террористов уничтожили бойцы движения «Талибан».