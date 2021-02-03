Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание в Украине из-за санкций

Новости Украины. В Украине прекращено вещание в эфире целого ряда телеканалов. Это NewsOne, «112 Украина», и ZIK. Их программы теперь доступны только на YouTube, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отключение произошло после издания украинским президентом указа о применении к ним санкций сроком на пять лет. Предусмотрены также блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны и другие финансовые операции. Также ограничения решено применить и к некоторым региональным каналам, вещающим под логотипом «112 Украина».

Своим указом президент также ввел персональные санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владельца этих телекомпаний Тараса Козака. Кроме того, депутату на протяжении пяти лет запрещено пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, проводить торговые операции.