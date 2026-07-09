Литва получила управляемые противотанковые ракеты на сумму более 3 млн евро

Вооруженные силы Литвы получили управляемые противотанковые ракеты на сумму свыше трех миллионов евро – это пятая за год партия боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется дополнительная поставка. В Минобороны страны подчеркивают: армия должна располагать современным вооружением и достаточным арсеналом для обеспечения безопасности. В 2026 году на закупку техники и вооружений выделено 2 миллиарда евро, а расходы на оборону достигнут почти 5,5 % ВВП.