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Литва получила управляемые противотанковые ракеты на сумму более 3 млн евро

09 июля 2026 06:33
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Вооруженные силы Литвы получили управляемые противотанковые ракеты на сумму свыше трех миллионов евро – это пятая за год партия боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва получила управляемые противотанковые ракеты на сумму более 3 млн евро-2

Планируется дополнительная поставка. В Минобороны страны подчеркивают: армия должна располагать современным вооружением и достаточным арсеналом для обеспечения безопасности. В 2026 году на закупку техники и вооружений выделено 2 миллиарда евро, а расходы на оборону достигнут почти 5,5 % ВВП.

# Новости Литвы # Оружие и боеприпасы # Вооруженные силы

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