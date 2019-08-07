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Талибы взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

07 августа 2019 12:39
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Новости Афганистана. Число пострадавших от взрыва в Кабуле стремительно растёт: более 100 человек ранены, не менее 18 погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талибы взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле-1

По уточнённым данным, взорвался припаркованный возле полицейского участка автомобиль. Ударной волной повредило несколько соседних зданий: выбиты стёкла и двери.

Талибы взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле-4

Район происшествия оцеплен. На месте работают экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики радикального движения «Талибан».

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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