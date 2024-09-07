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Тайфун «Яги» охватывает новые территории. Стихия добралась до Вьетнама

07 сентября 2024 07:58
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Тайфун «Яги» охватывает новые территории. Во власти стихии теперь не только Китай, но и Вьетнам. В Ханой приостановлены авиарейсы. Пассажиры толпятся в залах ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун «Яги» охватывает новые территории. Стихия добралась до Вьетнама-2

Эпицентр по-прежнему находится в КНР. Только из провинции Хайнань эвакуировали 420 тысяч человек, на острове также были приостановлены занятия в учебных заведениях и закрыты туристические объекты. В целом около миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Известно о гибели двух человек, еще 90 пострадали. Материальный ущерб еще предстоит посчитать, но уже ясно, что этот удар стихии обойдется властям дорого. 

Тайфун превращает наземный транспорт в воздушный, а день – в ночь. Более 800 тысяч домов остались без электричества. Скорость ветра в эпицентре достигает 230 километров в час. Тайфун уже признали самым сильным в Азии в этом году.

# Природные катаклизмы

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