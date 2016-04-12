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Судьба ассоциации ЕС с Украиной: в Голландии 12 апреля объявят окончательные результаты референдума

12 апреля 2016 06:38
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Новости Нидерландов. В Голландии 12 апреля объявят окончательные результаты референдума, который был призван решить судьбу ассоциации ЕС с Украиной.

Жители Нидерландов голосовали за то, хотят ли они ратифицировать документ. Явка избирателей 6-го апреля превысила 30%, и плебисцит был признан состоявшимся.

По предварительным данным, более 60% голландцев высказались против ратификации документа.

Впрочем, референдум носил сугубо консультативный характер. Это означает, что правительство может принять соглашение, даже несмотря на протест граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Референдум

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