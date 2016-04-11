После взрывов в Ставропольском крае усилены меры безопасности - жителей просят оставаться дома

Новости России. Боевики, вооружённые гранатами, напали этим утром на ОВД в селе Новоселицкое. Рядом со зданием прогремело около пяти взрывов. Жертв, по предварительной информации, нет. Трое нападавших ликвидированы, сообщили в Следственном комитете РФ. Двое уничтожены ответным огнем полицейских, один совершил самоподрыв.

Из школ и детсадов села эвакуировали детей, жителей просят не выходить на улицу.

В администрации Новоселицкого района заседает антитеррористическая комиссия, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело - по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Последние сведения о ситуации приведены на странице «Новоселицких новостей» «Вконтакте».