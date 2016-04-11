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После взрывов в Ставропольском крае усилены меры безопасности - жителей просят оставаться дома

11 апреля 2016 10:28
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Новости России. Боевики, вооружённые гранатами, напали этим утром на ОВД в селе Новоселицкое. Рядом со зданием прогремело около пяти взрывов. Жертв, по предварительной информации, нет. Трое нападавших ликвидированы, сообщили в Следственном комитете РФ. Двое уничтожены ответным огнем полицейских, один совершил самоподрыв.

Из школ и детсадов села эвакуировали детей, жителей просят не выходить на улицу.

В администрации Новоселицкого района заседает антитеррористическая комиссия, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело - по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Последние сведения о ситуации приведены на странице «Новоселицких новостей» «Вконтакте».

После взрывов в Ставропольском крае усилены меры безопасности - жителей просят оставаться дома-1

В Новоселицком районе усилены меры безопасности, введён режим контртеррористической операции. В частности, он предполагает проверку документов - тех, у кого они отсутствуют, будут доставлять в отделы полиции для установления личности. Кроме того, в регионе могут блокировать сотовую связь.

# Теракт

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