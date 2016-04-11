Пять взрывов устроили террористы-смертники возле детсада и школы в России

Новости России. В Ставропольском крае трое предполагаемых террористов-смертников подорвали себя у здания местного отделения полиции. По имеющейся информации, никто из местных жителей не пострадал. Трое боевиков — погибли.

Всего прогремело около пяти взрывов. По словам очевидцев, также была слышна стрельба. На данный момент место инцидента оцеплено. Там работают оперативники.

Известно, что за зданием находится детский сад и школа. Детей и персонал эвакуировали. На всей территории Ставропольского края объявлен режим контртеррористической операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.