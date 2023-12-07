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Стрельба в Брюсселе – четыре человека ранены

07 декабря 2023 13:38
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Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в центре бельгийской столицы. Один из них в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в Брюсселе – четыре человека ранены-1

Сообщается, что среди пострадавших и гражданка Швеции, которая работает в Европарламенте. Прибывшая на место полиция эвакуировала людей из расположенных рядом дорогих магазинов и временно оцепила район. Прокуратура исключила версию теракта. Там считают произошедшее войной местных наркобанд за сферы влияния.

# Стрельба # Фотофакт

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