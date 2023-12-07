Стрельба в Брюсселе – четыре человека ранены

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в центре бельгийской столицы. Один из них в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в центре бельгийской столицы. Один из них в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что среди пострадавших и гражданка Швеции, которая работает в Европарламенте. Прибывшая на место полиция эвакуировала людей из расположенных рядом дорогих магазинов и временно оцепила район. Прокуратура исключила версию теракта. Там считают произошедшее войной местных наркобанд за сферы влияния.